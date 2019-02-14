В белорусской армии проходят мероприятия боевого слаживания

В рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей в 51-й гвардейской артиллерийской бригаде проводятся мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности в выборочном порядке с доукомплектованием одного из дивизионов — его пополнило более двухсот военнообязанных.

На одном из полигонов Вооруженных сил с дивизионом проводятся мероприятия боевого слаживания. В ходе контрольного занятия по специальной подготовке с боевой стрельбой военнослужащие запаса под руководством командиров батарей выполнили огневые задачи c закрытых огневых позиций из буксируемых 152-миллиметровых гаубиц 2А65.

«Огонь велся по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям, расстояние до самой дальней из них составило почти семь километров, — сообщил заместитель командира 51-й гвардейской артиллерийской бригады гвардии подполковник Сергей Чайко. — Военнослужащие запаса восстановили свои навыки и сумели применить их на практике. В результате все цели были поражены, а дивизион получил только положительные оценки».

В ближайшее время дивизиону предстоит совершить марш в несколько сотен километров на один из полигонов Вооруженных сил, где с военнообязанными будут проведены тактические учения.

Минобороны сообщает, что мероприятия комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности продолжаются в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде. С ремонтным подразделением, доукомплектованным военнообязанными, призванными из запаса, проведены мероприятия боевого слаживания. 14 февраля в парке 120-й бригады состоялся смотр готовности личного состава и техники к выполнению задач по предназначению. В самое ближайшее время подразделению предстоит совершить марш в новый район.

Как отметил командир ремонтной роты гвардии старший лейтенант Виктор Великосвят, «подразделение подходит к ратному экзамену во всеоружии». По его словам, «военнообязанные успешно восстановили подзабытые знания и навыки, нашли общий профессиональный язык с сослуживцами-срочниками, техника находится в исправном состоянии, а настрой у личного состава по-настоящему боевой».