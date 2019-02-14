Сайт Алекса Лесли признали порноресурсом и заблокировали

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Сегодня Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заблокировал доступ к ряду сайтов, которые признаны ресурсами с порнографическим содержанием.

Иллюстрация pixabay.com

В числе прочих под запретом оказался и сайт Александра Кириллова (ставшего широко известным под псевдонимом Алекс Лесли).

Как отметили в Роскомнадзоре, Алекс «упорно продвигал идеологию "Сообщества мастеров и Охотниц", настоятельно призывал к преумножению беспорядочных сексуальных контактов (в том числе на возмездной основе) и отрицал семейные ценности».
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Тэги: порносайты блокировка сайтов Роскомнадзор Персона: Алекс Лесли

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