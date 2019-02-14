Беларусь погрязла в неплатежах

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С начала 2018 года в Беларуси просроченная дебиторская задолженность организаций, по данным Белстата, выросла на 13,4% и на 1 января 2019 года составила 8 млрд 7,7 млн рублей (за декабрь зафиксировано снижение на 1,3%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за прошлый год снизилась на 0,8% до 890,2 млн рублей. За декабрь этот показатель уменьшился на 6,9%. В целом внешняя дебиторская задолженность за 2018 год выросла на 10,1% до 9 млрд 8,7 млн рублей, за декабрь — снизилась на 1,5%.

Вся дебиторская задолженность на 1 января текущего года составила 38 млрд 334,6 млн рублей, на 14,5% больше по сравнению с показателем на 1 января 2018 года и на 1,1% меньше, чем на 1 декабря.

Просроченная кредиторская задолженность с начала 2018 года увеличилась на 14,9% и на 1 января 2019-го составила 8 млрд 304 млн рублей. С 1 декабря показатель вырос на 2,1%. Внешняя просроченная кредиторская задолженность с 1 января прошлого года снизилась на 12,5% до 881,6 млн рублей, за декабрь 2018 года — выросла на 0,7%.

В целом внешняя кредиторская задолженность с начала прошлого года по начало текущего выросла на 3,9% до 10 млрд 419,5 млн рублей, за декабрь — на 4,6%.

Кредиторская задолженность на 1 января 2019 года составила 49 млрд 221,8 млн рублей, или на 8,1% больше, чем на 1 января 2018-го, и на 1,4% больше по сравнению с показателем на 1 декабря.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) к 1 января 2019 года достигла 2 млрд 892,3 млн рублей. За 2018 год она выросла на 17,5%, за декабрь — на 1,9%.

В целом задолженность по кредитам и займам на 1 января текущего года составила 74 млрд 399,3 млн рублей — на 12,5% больше, чем на 1 января 2018 года, и на 0,3% меньше по сравнению с показателем на 1 декабря.
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Тэги: неплатежи дебиторская задолженность кредиторская задолженность

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