В Беларуси ожидаются небольшие дожди и до +6°С

Утром и днем республика окажется под влиянием малоактивного фронтального раздела. Будет преобладать облачная погода.

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. В первой половине дня ожидаются сильные туманы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный.

Максимальная температура воздуха 0..+6°С.

В столице существенных осадков не прогнозируется. Местами сгустится слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:

утром 0..+1°С;

днем и вечером +1..+3°С.

Ранее собщалось, что, по прогнозам синоптиков, до конца текущей недели не по сезону теплая погода на территории страны сохранится.





