В Беларуси ожидаются небольшие дожди и до +6°С
Утром и днем республика окажется под влиянием малоактивного фронтального раздела. Будет преобладать облачная погода.
По прогнозам синоптиков, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. В первой половине дня ожидаются сильные туманы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности).
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный.
Максимальная температура воздуха 0..+6°С.
В столице существенных осадков не прогнозируется. Местами сгустится слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер западный умеренный. Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:
- утром 0..+1°С;
- днем и вечером +1..+3°С.
Ранее собщалось, что, по прогнозам синоптиков, до конца текущей недели не по сезону теплая погода на территории страны сохранится.