Тренер «Арсенала»: нам просто не повезло

«Я верю в своих игроков и в наших болельщиков. Уверен, нам по силам перевернуть в Лондоне историю этого противостояния», — заявил тренер английского «Арсенала» Унаи Эмери после сенсационного поражения от борисовского БАТЭ в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА (0:1).

«У нас будут другие 90 минут, и я убежден, что это будет другая игра и совершенно другой результат, — сказал Эмери на пресс-конференции по окончании встречи в Борисове. — С нашей стороны сегодня не было недооценки соперника, мы не относились к нему как к аутсайдеру. Это хорошо организованная команда. У нас были голевые моменты, но нам просто не повезло».

По словам Эмери, белорусский клуб здорово сыграл в защите.

«После гола он продолжил грамотно обороняться, удачно действовал на контратаках», — отметил он.

Удаление нападающего сборной Франции Александра Ляказетта на 85-й минуте Эмери назвал «печальным событием», поскольку тот не сможет выйти на ответный матч «Арсенала» против БАТЭ 21 февраля. «Сам я не видел тот эпизод, но игрок должен быть более сдержанным», — заявил тренер.