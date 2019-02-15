Соцсеть «ВКонтакте» пострадала за «жадность»: хакеры объяснили, почему взломали сеть

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Хакеры на своей странице в «ВКонтакте» объяснили, почему взломали соцсеть. Злоумышленники отметили, что причиной этому стала жадность со стороны руководства ВК.

Фото pixabay.com

В то же время, подчеркнули взломщики, сделано было все так, чтобы не пострадали обычные пользователи.

Ранее стало известно, что неизвестные рассылают в личные сообщения ссылку, при нажатии на которую во всех профилях и сообществах, которыми управляет пользователь, публикуется одна и та же запись.

 

 
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Тэги: соцсети ВКонтакте хакеры

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