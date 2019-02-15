ГАИ будет охотиться на лихачей – стали известны новые места ловушек

В последний день рабочей недели сотрудники Госавтоинспекции продолжат борьбу с нарушителями Правил дорожного движения.

В частности особое внимание будет уделено любителям быстрой езды, которые не обращают внимания на дорожные знаки.

Так, на территории Брестской и Могилевской областей появятся дополнительные переносные радары контроля скоростных режимов. Они будут находиться в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, проспект Димитрова, 45;

08:00-19:00. Трасса М-8, подъезд к Шклову (8+850);

08:00-19:00. Дорога Р-76, Шкловский район (54+940);

08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район (1+450);

08:00-20:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);

09:00-16:00. Брест, проспект Машерова, 64;

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);

09:00-21:00. Дорога Р-6, Пинский район, населенный пункт Морозовичи (109+890);

09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (36+100);

09:00-21:00. Дрога Р-4, Ляховичский район, населенный пункт Дарево (12+410);

16:00-21:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Ранее Naviny.by писали, что на протяжении десяти дней (с 15 по 24 февраля) ГАИ будет проводить по всей стране республиканскую акцию «Сделаем дорогу безопасной!».

В то же время сотрудники Госавтоинспекции Минской области будут нести службу в усиленном режиме в пятницу-воскресенье на дороге Р-28. За три дня планируется усиленно отработать дорогу Минск – Молодечно – Нарочь.