В 2018 году чистая прибыль организаций рухнула почти на 40%

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в 2018 году по сравнению с 2017-м снизилось с 1.097 до 1.094, или на 0,3%, их удельный вес не изменился и составил 15,2%.

Чистая прибыль организаций на 1 января 2019 года составила 5 млрд 159,5 млн рублей, что на 38,9% меньше, чем в 2017 году. Прибыль до налогообложения составила 7 млрд 559,5 млн (на 30,6% меньше).

Прибыль от реализации выросла на 7,8% до 16 млрд 915,1 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,6 и 9,5% соответственно (за 2017 год — 8,2 и 10,2%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 222 млрд 283,9 млн рублей, или на 15,8% больше, чем в 2017 году.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг в 2018 году по сравнению с 2017-м увеличилась на 16% до 178 млрд 474,6 млн рублей.