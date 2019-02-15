В очереди на границе стоит почти 800 фур

Лишь на двух направлениях на участке белорусской границы со странами Евросоюза сохраняется сложная ситуация с выездом большегрузных автомобилей за границу.

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По информации белорусских пограничников на восемь часов утра 15 февраля, больше всего фур скопилось в трех пунктах пропуска на литовском участке – более 500:

«Каменный Лог» – более 200;

«Бенякони» – более 150;

«Привалка» – более 150.

Также существуют очереди на латвийском направлении – более 270: