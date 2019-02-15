В очереди на границе стоит почти 800 фур
Лишь на двух направлениях на участке белорусской границы со странами Евросоюза сохраняется сложная ситуация с выездом большегрузных автомобилей за границу.
По информации белорусских пограничников на восемь часов утра 15 февраля, больше всего фур скопилось в трех пунктах пропуска на литовском участке – более 500:
- «Каменный Лог» – более 200;
- «Бенякони» – более 150;
- «Привалка» – более 150.
Также существуют очереди на латвийском направлении – более 270:
- «Урбаны» – более 180;
- «Григоровщина» – более 90.