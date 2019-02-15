Нацбанк объяснил рост инфляции

Ускорение темпов роста потребительских цен в январе носит сезонный характер, говорится в обзоре Нацбанка о ситуации с инфляцией в январе 2019 года.

Напомним, в прошлом году инфляция в Беларуси составила 5,6%, официальная цель Нацбанка на 2019 год — снизить инфляцию до 5%. Вместе с тем, в январе потребительские цены выросли на 0,9%.

«В январе 2019 года отмечается ускорение годовых темпов роста сезонных цен при замедлении роста регулируемых цен и тарифов, а также базовой инфляции», — констатирует Нацбанк.

Регулятор обращает внимание, что цены на плодоовощную продукцию выросли в январе 2019 года на 5,7% в годовом выражении (снижение на 0,9% месяцем ранее).

«Ускорение годовых темпов роста цен в значительной степени связано с более высоким ростом цен на отдельные виды овощей (помидоры и огурцы свежие, капусту белокочанную)», — объясняет Нацбанк.

В то же время, регулятор отмечает, что годовая базовая инфляция (не учитывающая рост цен, регулируемых государством) сохранилась практически на уровне декабря 2018 года и составила 4,7% (против 4,8% в декабре).

«Значимое влияние на годовые темпы роста показателя в январе 2019 года оказало увеличение цен на торгуемые товары на фоне соответствующей динамики цен в Российской Федерации», — считает Нацбанк.

Трендовая инфляция в годовом выражении в январе 2019 года составила 4,2% (против 4,3% месяцем ранее).

Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов снизился до 8,7% (против 9% в декабре 2018 года).

«Основной вклад в увеличение цен и тарифов по данной группе товаров и услуг в январе 2019 года внесло повышение цен на газ сжиженный, табачные изделия, а также удорожание ряда услуг вследствие повышения базовой величины с 1 января 2019 года до 25,5 белорусского рубля», — пришел к выводу Нацбанк.

