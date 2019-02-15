Белорусы создали новую модель современного сельского хозяйства, - Лукашенко
Белорусские труженики села, сохранив лучшие традиции и опираясь на опыт и знания старших поколений, внедряют передовые технологии. Они, при поддержке государства, «создали новую модель современного сельского хозяйства».
Как сказано в поздравлении Александра Лукашенко по случаю 100-летия аграрной отрасли, работники сферы сельского хозяйства «обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны».
Он подчеркнул, что продукция отечественных предприятий постоянно занимает достойные места в мировых рейтингах качества.