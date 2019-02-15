Выбило стекла в квартирах: в Слуцке во дворе девятиэтажки взорвался газовый баллон
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Взрыв газового баллона прогремел утром в пятницу, 15 февраля, в одном из дворов девятиэтажного жилого дома в Слуцке.
ЧП произошло по улице Солигорской, 8.
По информации спасателей, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, взрывной волной выбило оконные стекла в нескольких квартирах на первом-четвертом этажах дома, закопчена стена здания.
К счастью, никто не пострадал.
По предварительной информации, в подвале дома проводились работы по обслуживанию систем отопления.