Выбило стекла в квартирах: в Слуцке во дворе девятиэтажки взорвался газовый баллон

Взрыв газового баллона прогремел утром в пятницу, 15 февраля, в одном из дворов девятиэтажного жилого дома в Слуцке.

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ЧП произошло по улице Солигорской, 8.

По информации спасателей, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, взрывной волной выбило оконные стекла в нескольких квартирах на первом-четвертом этажах дома, закопчена стена здания.

К счастью, никто не пострадал.

По предварительной информации, в подвале дома проводились работы по обслуживанию систем отопления.