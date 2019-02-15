Скандал на Первом канале: Александра Друзя отстранили от участия в программе «Что? Где? Когда?»

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Руководство российского Первого канала подержало решение компании «Игра-ТВ» об отстранении от программы «Что? Где? Когда?» магистра Александра Друзя.

Кадр из телетрансляции программы «Что? Где? Когда?»

Также под запрет попал редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер – его тоже отстранили.

Скандал разгорелся после того, как Бер рассказал, что Друзь пытался купить у него вопросы, которые будут звучать в программе, где гостем выступит знаток. В свою очередь магистр «Что? Где? Когда?» опроверг обвинения, заявив, что это редактор предлагал за деньги сообщить темы, которые будут звучать в «Кто хочет стать миллионером?»

По мнению администрации телеканала, поступки одного и второго фигуранта скандала являются «неэтичными и недопустимыми». Их перепалка нанесла репутационный вред обеим программам, а также Первому каналу, как вещателю.

Главный ТВ-канал России поддержал решение компаний-производителей программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» об отстранении Друзя и Бера от указанного телепродукта, пишет gazeta.ru.
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Тэги: Что? Где? Когда? Кто хочет стать миллионером Первый канал Персона: Александр Друзь Илья Бер

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