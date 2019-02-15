Скандал на Первом канале: Александра Друзя отстранили от участия в программе «Что? Где? Когда?»
Руководство российского Первого канала подержало решение компании «Игра-ТВ» об отстранении от программы «Что? Где? Когда?» магистра Александра Друзя.
Также под запрет попал редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер – его тоже отстранили.
Скандал разгорелся после того, как Бер рассказал, что Друзь пытался купить у него вопросы, которые будут звучать в программе, где гостем выступит знаток. В свою очередь магистр «Что? Где? Когда?» опроверг обвинения, заявив, что это редактор предлагал за деньги сообщить темы, которые будут звучать в «Кто хочет стать миллионером?»
По мнению администрации телеканала, поступки одного и второго фигуранта скандала являются «неэтичными и недопустимыми». Их перепалка нанесла репутационный вред обеим программам, а также Первому каналу, как вещателю.
Главный ТВ-канал России поддержал решение компаний-производителей программ «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» об отстранении Друзя и Бера от указанного телепродукта, пишет