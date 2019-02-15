«Амкодор» заплатил почти 1 млн долларов за тракторный завод в Карелии

/ Экономика
Просмотров: 457

Онежский тракторный завод продан белорусскому холдингу «Амкодор». Компания Александра Шакутина заплатила 64 миллиона 15 тысяч российских рублей (более 960 тысяч долларов по нынешнему курсу Центробанка РФ).

В аукционе по продаже карельской компании участвовало и российское ООО «Воронежкомплект». Однако россияне не стали повышать предложение выше первоначальной стоимости, а вот «Амкодор» добавил 15 тысяч российских рублей (примерно 225 доларов).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Амкодор

Другие материалы на эту тему:

Александр Шакутин: претензии противников строительства завода просто смешны

Александр Шакутин: претензии противников строительства завода просто смешны

Александр Шакутин: «Амкодор» никогда не работал в убыток

Александр Шакутин: «Амкодор» никогда не работал в убыток

Китайцы помогут «Амкодору» строить и модернизировать заводы

Китайцы помогут «Амкодору» строить и модернизировать заводы

Шакутин не купил бы квартиру в «доме Чижа» и не боится повторить судьбу опального олигарха

Шакутин не купил бы квартиру в «доме Чижа» и не боится повторить судьбу опального олигарха