«Амкодор» заплатил почти 1 млн долларов за тракторный завод в Карелии

Онежский тракторный завод продан белорусскому холдингу «Амкодор». Компания Александра Шакутина заплатила 64 миллиона 15 тысяч российских рублей (более 960 тысяч долларов по нынешнему курсу Центробанка РФ).

В аукционе по продаже карельской компании участвовало и российское ООО «Воронежкомплект». Однако россияне не стали повышать предложение выше первоначальной стоимости, а вот «Амкодор» добавил 15 тысяч российских рублей (примерно 225 доларов).