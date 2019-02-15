Лукашенко и Путин посещают «Сириус»

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 15 февраля посещают образовательный центр «Сириус» в Сочи.

Образовательный центр «Сириус» создан по инициативе Путина для выявления и профессиональной поддержки одаренных детей. Центр работает круглый год. Проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в центре свою квалификацию.

После совместного осмотра образовательного центра, общения с его воспитанниками, среди которых есть и граждане Беларуси, главы государств проведут рабочую встречу с участием профильных министров, курирующих культуру, образование и спорт.