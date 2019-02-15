Лукашенко с Путиным сыграют сегодня в хоккей

Завершается визит Александра Лукашенко в России, где он официально три участвует в мероприятиях с президентом России Владимиром Путиным.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

По информации журналистов, входящих в так называемый кремлевский пул, не исключено, что сегодня президенты поиграют в хоккей.

Пока не ясно, будут ли Лукашенко и Путин играть в одной команде, или белорусский лидер привез с собой свою команду.

Впрочем, и сам матч пока под вопросом. По крайней мере, пресс-секретарь российского президента на 100% не подтвердил наличие в графике глав государств подобного мероприятия.

Ранее Naviny.by писали, что Лукашенко, посетивший Москву 30 декабря отказался сыграть с Путиным в хоккей на Красной площади.

«Я ему предлагал, кстати. Сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Ну, понять можно ж. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома, в Минске, - рассказывал тогда хозяин Кремля. - Ну мы с ним договорились, что еще увидимся и поиграем вместе, и на лыжах покатаемся».