Лукашенко с Путиным сыграют сегодня в хоккей
Завершается визит Александра Лукашенко в России, где он официально три участвует в мероприятиях с президентом России Владимиром Путиным.
По информации журналистов, входящих в так называемый кремлевский пул, не исключено, что сегодня президенты поиграют в хоккей.
Пока не ясно, будут ли Лукашенко и Путин играть в одной команде, или белорусский лидер привез с собой свою команду.
Впрочем, и сам матч пока под вопросом. По крайней мере, пресс-секретарь российского президента на 100% не подтвердил наличие в графике глав государств подобного мероприятия.
Ранее
«Я ему предлагал, кстати. Сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Ну, понять можно ж. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома, в Минске, - рассказывал тогда хозяин Кремля. - Ну мы с ним договорились, что еще увидимся и поиграем вместе, и на лыжах покатаемся».