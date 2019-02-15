Пока Лукашенко находится в Сочи, Россельхознадзор взял «под колпак» девять белорусских компаний

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) продолжает выявлять нарушения при поставках продукции из Беларуси в Россию, сообщает пресс-служба ведомства.

Подчеркивается, что случаи несоблюдения законодательства России и ЕАЭС «приобрели систематический характер, что вызывает серьезную обеспокоенность Россельхознадзора».

В связи с этим служба ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой девятью предприятиями:

ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»;

СП ООО «БАК»;

ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1»;

ОАО «Волковысский мясокомбинат»;

ОАО «Гомельский мясокомбинат»;

ОАО «Минский молочный завод № 1»;

ООО «ПровитБел»;

УП «Ривиерагрупп»;

ОАО «Савушкин продукт».

Российское ведомство проинформировало о своем решении белорусскую сторону, попросило ее провести расследование по каждому факту для установления причин нарушений и представить результаты этих проверок.

Сообщается, что Россельхознадзор в январе—феврале провел инспекции мясо- и рыбоперерабатывающих предприятий на территории Беларуси.

«По результатам анализа материалов, полученных в ходе инспекции, установлена взаимосвязь увеличения количества поставок говядины в Российскую Федерацию из Беларуси с ввозом говядины из Украины в адреса белорусских предприятий», — отмечает пресс-служба.

Установлено, что большинство этих предприятий в действительности не осуществляют переработку продукции (только перефасовку, распиловку, безосновательное изменение наименования продукции), говорится в сообщении Россельхознадзора.

«Фактическими производителями продукции являются или предприятия, которые отсутствуют в реестре компаний, аттестованных в соответствии с нормами ЕАЭС, или находятся в реестре, но поставки с них временно ограничены, или же находятся на территории Украины.

Кроме того, одно предприятие отказалось от проверки в ходе инспекции, еще одно предприятие перед визитом белорусская сторона исключила из реестра предприятий ЕАЭС, пять предприятий не работали. Указанные обстоятельства, по мнению Россельхознадзора, являются неслучайным и могут свидетельствовать о намеренном со стороны предприятий сокрытии фактов нарушения законодательства ЕАЭС», — считают в ведомстве.

В связи с этим Россельхознадзор обратился к департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси с требованием ввести 15 февраля «временные ограничения на ряд проинспектированных предприятий»:

ООО «Фиш Импорт»;

ООО «Фортторг»;

ООО «Мясоопт»;

ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Острожанский-К»;

ООО «Мясной двор «Столичный»;

ООО «МРК-ГРУПП».

«Учитывая отказ предприятия ООО «Евразия Селлер» от проведения инспекции, Россельхознадзором с 15 февраля вводятся временные ограничения на поставки продукции указанного предприятия в Российскую Федерацию», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, 13 февраля Беларусь и Россия подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер в поставках продукции животноводства на 2019 год.

Документ подписан по итогам переговоров в Москве заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия — директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Ивана Смильгиня и руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергея Данкверта.

14 февраля были отменены временные ограничения на поставки в Россию продукции Воложинского производственного участка ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (сыр и масло) и ИП «Инко-Фуд» (готовая мясная продукция).

11 февраля департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси отменил временные ограничения на поставки продукции на территорию России трех белорусских предприятий: ООО «Александров», ООО «Славинпродукт» и ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».