Microsoft представил язык программирования для незрячих и слабовидящих детей

С помощью проекта Code Jumper эксперты Microsoft надеются развивать интерес к компьютерным наукам у детей с проблемами зрения. Освоив этот язык, они смогут получить ИТ-образование и в дальнейшем работать в этой сфере.

Фото codejumper.com

Code Jumper представляет собой язык программирования, который в ключевых моментах повторяет наиболее распространенное в ИТ-обучении блочное программирование, но физически дополнен инструментами, которые можно подержать в руках — крупными пластиковыми формами и магнитами, удобными для детских рук, со специальным покрытием, благодаря которому их легко распознавать на ощупь и использовать при кодировании.

Для незрячих и слабовидящих детей получение базовых навыков в программировании имеет огромное значение, поскольку многие из них в процессе адаптации к окружающему миру развивают умственные способности, хорошо работающие в компьютерной области и полезные для профессии ИТ-специалиста.

Цель Code Jumper — не просто познакомить детей с программированием, а дать им необходимые навыки для начала карьеры в сфере компьютерных технологий.

Новый проект Microsoft — это возможность для тысяч незрячих и слабовидящих людей получить интересную и хорошо оплачиваемую работу.

Исследователи разработали подробное пошаговое руководство для учителей, которые будут обучать слабовидящих и незрячих детей программированию, при этом не имея компьютерного образования, ведь далеко не все школы могут позволить себе ИТ-специалиста для работы с такими детьми.

В январе компания Microsoft объявила о планах передачи своих исследований и технологий, на базе которых построен Code Jumper, в американскую некоммерческую организацию American Printing House for the Blind, специализирующуюся на продуктах и услугах для слабовидящих людей. В ближайшем будущем она предложит Code Jumper и сопутствующие ему учебные программы детям 7-11 лет во всем мире.