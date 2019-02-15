Экс-директор РНПЦ Белецкий получил 7,5 года колонии усиленного режима

Минский городской суд 15 февраля приговорил бывшего директора РНПЦ травматологии и ортопедии к Александра Белецкого к 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. Напомним, именно такое наказание для Белецкого запрашивал прокурор Сергей Гергель.

Приговор огласила судья Валентина Зенькевич.

После приговора Белецкого взяли под стражу в зале суда

Белецкий признан виновным по ч.3 ст.430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение). Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Рассмотрение дела Белецкого началось 11 февраля в Минском городском суде. Белецкий признал вину и во время следствия возместил весь доход, полученный преступным путем.