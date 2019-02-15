ВВП в январе вырос на 0,7%, - глава Минэкономики

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе вырос на 0,7%, сообщил журналистам в Минске 15 февраля министр экономики Дмитрий Крутой.

По его словам, это «несколько выше квартальных оценок правительства». «Хотя многие экономисты, учитывая высокую базу первого квартала прошлого года, высказывали сомнения», — добавил министр.

Крутой подчеркнул, что рост в начале года продемонстрировали практически все отрасли, кроме оптовой торговли и сельского хозяйства.

Министр напомнил, что на 2019 год запланирован рост ВВП в 4%. Достичь этого показателя, по его словам, планируется за счет роста инвестиций в крупные проекты и развития малого и среднего бизнеса.

Доля налоговых поступлений от малого предпринимательства в 2018 году составила 36%, его вклад в общий объем экспорта — около 40%, сообщил глава Минэкономики.

«Мы ожидаем, что рост в секторе малого и среднего бизнеса в этом году будет в два раза выше, чем в реальном секторе», — добавил он.Как сообщалось, ВВП в 2018 году вырос на 3% при официальном прогнозе 3,5%.



