На российском полигоне нашли изуродованный труп срочника

По заверению пресс-службы Западного военного округа, признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено.

/ Мир
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Комиссия штаба Западного военного округа РФ и силовики начали проверку гибели солдата на полигоне в Воронежской области.

«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено дежурной сменой подразделения в одной из палаток полевого лагеря. По докладу с места происшествия признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено», — сказал представитель пресс-службы Западного военного округа, передает zona.media.

По словам родственников, представитель части сказал, что солдат погиб от остановки сердца. «Тело Степана доставили к нам около половины пятого утра 13 февраля. Не привезли документов: ни военного билета, ни извещения о смерти. Один из сопровождавших сказал, что все произошло на полигоне, куда ребят вывезли на учения. По его словам, вечером 10 февраля все отправились на ужин, а Степан отказался — мол, не пойду, останусь в палатке. А потом нашли его тело – в другой палатке, для умывания», — рассказал отчим погибшего Дмитрий.

Кроме того, родные обнаружили травмы на теле и лице солдата. «На лице можно было разглядеть только губы, они были разбиты. Еще след на виске как от травмы. Все остальное — лоб, глаза, нос — было закрыто-заклеено специальным скотчем и клеем. Сказали, что делали вскрытие не только тела, но и черепа», — добавил Дмитрий. Он также рассказал о пропаже мобильного телефона, очков и нательного крестика Степана.

Паблик «ВКонтакте» «Плохие новости» написал со ссылкой на двух собеседников из армии, что солдат войсковой части № 54046 города Богучар Воронежской области был убит. «В одной из палаток обнаружили изуродованный труп солдата-срочника со связанными скотчем руками и пакетом на голове. По нашим данным, на затылке парня нашли большую ссадину», — говорится в публикации. Двоих солдат, с которыми погибший был в ссоре, отправили под арест.
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Тэги: смерть солдата срочная служба ВС России Город: Воронеж

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