На российском полигоне нашли изуродованный труп срочника

Комиссия штаба Западного военного округа РФ и силовики начали проверку гибели солдата на полигоне в Воронежской области.

«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено дежурной сменой подразделения в одной из палаток полевого лагеря. По докладу с места происшествия признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено», — сказал представитель пресс-службы Западного военного округа, передает zona.media .

По словам родственников, представитель части сказал, что солдат погиб от остановки сердца. «Тело Степана доставили к нам около половины пятого утра 13 февраля. Не привезли документов: ни военного билета, ни извещения о смерти. Один из сопровождавших сказал, что все произошло на полигоне, куда ребят вывезли на учения. По его словам, вечером 10 февраля все отправились на ужин, а Степан отказался — мол, не пойду, останусь в палатке. А потом нашли его тело – в другой палатке, для умывания», — рассказал отчим погибшего Дмитрий.

Кроме того, родные обнаружили травмы на теле и лице солдата. «На лице можно было разглядеть только губы, они были разбиты. Еще след на виске как от травмы. Все остальное — лоб, глаза, нос — было закрыто-заклеено специальным скотчем и клеем. Сказали, что делали вскрытие не только тела, но и черепа», — добавил Дмитрий. Он также рассказал о пропаже мобильного телефона, очков и нательного крестика Степана.