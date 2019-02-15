Фотофакт. Как будут выглядеть станции метро «Аэродромная» и «Слуцкий Гостинец»
Не дожидаясь ввода в строй первых четырех станций третьей линии, метростроители готовятся к сооружению очередных трех.
«Второй пусковой комплекс — это подземная магистраль протяженностью 5,2 км. В состав комплекса входят станции "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и «Слуцкий Гостинец». В районе улиц Лейтенанта Кижеватова и Серова будет возведено и электродепо для обслуживания всей третьей линии минского метро», — сказал руководитель авторского надзора второго пускового комплекса первого участка Виктор Гращенков, передает агентство
По словам специалиста, уже выполнена проходка тоннелей закрытым способом немеханизированным тоннелепроходческим щитом на перегоне от станции «Ковальская Слобода» до станции «Аэродромная». В феврале 2019 года авиаремонтный завод должен передать земельный участок под строительство «Аэродромной».
В первом квартале начнется строительство монтажно-щитовой камеры для сборки механизированного тоннелепроходческого комплекса.