Фотофакт. Как будут выглядеть станции метро «Аэродромная» и «Слуцкий Гостинец»

Не дожидаясь ввода в строй первых четырех станций третьей линии, метростроители готовятся к сооружению очередных трех.

«Второй пусковой комплекс — это подземная магистраль протяженностью 5,2 км. В состав комплекса входят станции "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и «Слуцкий Гостинец». В районе улиц Лейтенанта Кижеватова и Серова будет возведено и электродепо для обслуживания всей третьей линии минского метро», — сказал руководитель авторского надзора второго пускового комплекса первого участка Виктор Гращенков, передает агентство «Минск-Новости» .

Станция «Аэродромная». Источник: ОАО «Минскметропроект»

По словам специалиста, уже выполнена проходка тоннелей закрытым способом немеханизированным тоннелепроходческим щитом на перегоне от станции «Ковальская Слобода» до станции «Аэродромная». В феврале 2019 года авиаремонтный­ завод должен передать земельный участок под строительство «Аэродромной».

Станция «Слуцкий Гостинец». Источник: ОАО «Минскметропроект»

В первом квартале начнется строительство монтажно-щитовой камеры для сборки механизированного тоннелепроходческого комплекса.