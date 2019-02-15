Коррупция в Минздраве. Андрея Стрижака приговорили к 7,5 года колонии

Суд Центрального района Минска приговорил бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака к семи с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима, конфискации всего имущества и лишению права занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Приговор 15 февраля вынесла судья Юлия Густыр, сообщает БелаПАН .

Процесс по делу Стрижака начался 10 января. Обвинение, которое представлял прокурор Максим Чуприс, запрашивало для Стрижака наказание, к которому его в итоге приговорили.

Действия Стрижака квалифицированы по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере). Максимальное наказание по данной части статьи — 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Во время прений 5 февраля адвокат Стрижака Эдуард Якубовский высказал мнение об избыточности запрошенного наказания. Он подчеркнул, что Стрижак никогда не вымогал и не договаривался о вознаграждениях. Адвокат просил суд применить к его подзащитному ст. 77 УК (осуждение с отсрочкой исполнения наказания) и назначить более мягкое наказание, чем запросил прокурор.

Стрижак стал руководителем областного здравоохранения в 2010 году, а первый эпизод получения взятки датируется 2014 годом. По версии обвинения, чиновник принял в виде взяток порядка 40 тысяч долларов. Подсудимый признал не все факты взяток, он также не согласился с их суммой.