Лукашенко: Россия сегодня не в состоянии навязать кому-то свою волю

Беларусь готова настолько далеко идти в «объединении наших усилий государств и народов», насколько к этому готова Россия.

Об этом 15 февраля в Сочи заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после совместного с Владимиром Путиным посещения образовательного центра «Сириус».

«Зачем нам поднимать вопросы суверенитета Беларуси и России? Это икона, это святое. Нет у нас проблемы суверенитета [в отношениях двух стран]. Мы даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы», — сказал Лукашенко.

По его словам, стороны исходят из того, что сегодня есть два государства: «Вы знаете, как они образовались. Не мы были инициаторами с президентом [Путиным] развала того государства. У нас одинаковая позиция по этому вопросу».

«Поэтому дело здесь не в суверенитете. Я вам выскажу свое мнение. Думаю, мой коллега и мой друг согласится с этим. Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий государств и народов, насколько вы готовы. Мы и завтра можем объединиться вдвоем. У нас проблем нет. Но готовы ли вы (россияне и белорусы) на это — вопрос. Поэтому это вам надо адресовать вопрос к себе. Насколько вы готовы, настолько мы и будем выполнять вашу волю. А если не готовы, какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать кому-то волю. Тем более мы, нам это и не нужно», — заявил Лукашенко.

«Поэтому готовьтесь вы. В своем сознании, в своем поведении, цели ставьте перед собой. Я имею в виду народы России и Беларуси. А мы будем их реализовывать. Мы ваши слуги», — цитирует президента Беларуси его пресс-служба.