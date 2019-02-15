Видеосервис VOKA покажет все матчи чемпионата Беларуси по футболу

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Белорусская федерация футбола и видеосервис VOKA заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого видеосервис будет показывать матчи чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге сезона 2019 года.

Генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик и заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании velcom Антон Бладик

VOKA стал официальным партнером чемпионата. По условиям партнерства, все матчи сезона 2019 будут доступны на VOKA в прямой трансляции и в записи в специальном разделе «Наш футбол».

За играми сезона можно будет следить в режиме онлайн на любом девайсе — телевизоре, ноутбуке, планшете или смартфоне. Платформа VOKA позволяет начать просмотр на одном устройстве, а продолжить на другом: например, запустить матч с телевизора, а потом досмотреть со смартфона — с того самого места, где вы остановились.
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Тэги: voka футбол-Беларусь Персона: Антон Бладик Юрий Вергейчик

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