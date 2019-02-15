Белорус прошел в финал шведского отбора на «Евровидение»

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Уроженец Жодино Владислав Мелещенков, выступающий под творческим псевдоним Vlad Reiser, прошел в финал национального песенного конкурса Melodifestivale, победитель которого представит Швецию на «Евровидении» в Тель-Авиве.

На шведском национальном отборе Владислав исполнил песню Nakna i regnet («Обнаженный под дождем»), передает ОНТ. Кто представит Швецию на «Евровидении» в этом году, станет известно 9 марта.

Семья Владислава переехала в Швецию, когда ему было девять лет. В подростковом возрасте он занимался спортом, но после травмы спины решил стать YouTube-блогером. У общего с другом канала NormelTV уже около 600 тысяч подписчиков, а у собственного — более 420 тысяч.
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Тэги: Евровидение-2019 песенный конкурс Персона: Владислав Мелещенков Город: Жодино

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