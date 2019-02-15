Фотофакт. Лукашенко и Путин сыграли в хоккей в одной команде

Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи сыграли в хоккей. Матч прошел на арене «Шайба».

Путин и Лукашенко, а также его младший сын Николай играли за одну команду — «Тигров». Причем, отец и сын Лукашенко играли в форме сборной Беларуси и вышли на лед под одинаковыми номерами «01». Путин играл под 11-м номером.

В соперниках у «Тигров» были «Медведи». Матч продолжался три периода по 15 минут и завершился безоговорочной победой президентской команды — 16:1.

По окончанию матча президент Беларуси вручил игрокам «Медведей» пакеты с подарками.

Фото kremlin.ru