Фотофакт. Лукашенко и Путин сыграли в хоккей в одной команде

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Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи сыграли в хоккей. Матч прошел на арене «Шайба».

Путин и Лукашенко, а также его младший сын Николай играли за одну команду — «Тигров». Причем, отец и сын Лукашенко играли в форме сборной Беларуси и вышли на лед под одинаковыми номерами «01». Путин играл под 11-м номером.

В соперниках у «Тигров» были «Медведи». Матч продолжался три периода по 15 минут и завершился безоговорочной победой президентской команды — 16:1.

По окончанию матча президент Беларуси вручил игрокам «Медведей» пакеты с подарками.

 

 

Фото kremlin.ru
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Тэги: Лукашенко в Сочи хоккей-Лукашенко Персона: Александр Лукашенко Николай Лукашенко Владимир Путин Город: Сочи

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