Порошенко потратил 2,5 млн долларов своих средств за неделю предвыборной кампании

Об этом сообщили член избирательного штаба президента Украины Руслан Князевич и руководитель избирательной кампании Игорь Грынив.

«За эти семь дней избирательной кампании со счета избирательного фонда оплачено почти 70 млн грн, в среднем 10 млн ежедневно», — сказал Князевич, передает NV.ua . Грынив уточнил, что Порошенко — единственный человек, который финансирует избирательную кампанию с собственных счетов.

В ЦИК зарегистрировали 44 кандидата на пост президента Украины. По опросам лидируют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.