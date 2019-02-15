Порошенко потратил 2,5 млн долларов своих средств за неделю предвыборной кампании

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Об этом сообщили член избирательного штаба президента Украины Руслан Князевич и руководитель избирательной кампании Игорь Грынив.

«За эти семь дней избирательной кампании со счета избирательного фонда оплачено почти 70 млн грн, в среднем 10 млн ежедневно», — сказал Князевич, передает NV.ua. Грынив уточнил, что Порошенко — единственный человек, который финансирует избирательную кампанию с собственных счетов.

В ЦИК зарегистрировали 44 кандидата на пост президента Украины. По опросам лидируют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.
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Тэги: новости Украины выборы в Украине Персона: Руслан Князевич Петр Порошенко Игорь Грынив Город: Киев

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