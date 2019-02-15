Порошенко потратил 2,5 млн долларов своих средств за неделю предвыборной кампании
Об этом сообщили член избирательного штаба президента Украины Руслан Князевич и руководитель избирательной кампании Игорь Грынив.
«За эти семь дней избирательной кампании со счета избирательного фонда оплачено почти 70 млн грн, в среднем 10 млн ежедневно», — сказал Князевич, передает
В ЦИК зарегистрировали 44 кандидата на пост президента Украины. По опросам лидируют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.