Бывший игрок минского «Динамо» рассказал о проданной игре «Зениту»

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Александр Гребнев признался в нечестной игре в Ленинграде в 1970 году.

«В Питере был юбилей — столетие Ленина, а "Зенит" вылетал, шел на последнем месте. Предпоследняя игра — с нами. Нам надо было проиграть, чтобы они не вылетели, но зенитовцы не попадали в ворота из невероятных положений. Прострел, наш вратарь Скоков лег лицом к воротам, а зенитовец Кох пробил ему в затылок. Скоков: "Елки-палки, да попади ты в пустые ворота! Я же отвернулся". В итоге заковыряли нам гол», — рассказал бывший полузащитник динамовцев журналисту matchtv.ru.

Гребнев уточнил, что в Минске игроков принял Машеров и поблагодарил их: «Молодцы! Ордена вам надо давать за то, что помогли "Зениту"».

Гуренко заверил, что не сдавал матч с «Зенитом» и готов пройти детектор лжи

В нечестной игре минчан подозревают и после выездного поражения в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. После домашней победы 4:0 динамовцы уступили 1:8. Тренер Сергей Гуренко прокомментировал выездное поражение лишь после своего увольнения. Он заверил, что сам игру не сдавал и готов пройти детектор лжи.
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Тэги: ФК Динамо-Минск ФК Зенит советский футбол Персона: Петр Машеров Александр Гребнев Сергей Гуренко

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