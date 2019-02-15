БАТЭ подписал серебряного призера чемпионата Исландии

Центральный полузащитник и один из лидеров ФК «Брейдаблик» Виллюм Тор Виллюмссон заключил контракт с чемпионом Беларуси.

Фото: fcbate.by

Футболист дебютировал в «Брейдаблике» в октябре 2016 года, а в прошлом году сыграл 19 матчей и забил 6 голов, чем помог завоевать клубу второе место в чемпионате Исландии, сообщила пресс-служба ФК БАТЭ.

Игрок также провел два матча в составе юниорской сборной, пять — молодежной, а 15 января дебютировал за национальную сборную в матче против Эстонии.

Накануне матчей за Кубок Беларуси и чемпионата страны, БАТЭ сражается с «Арсеналом» в рамках Лиги Европы. В случае победы или ничьи в выездном матче, борисовчане впервые в своей истории выйдут в 1/8 финала этого турнира.