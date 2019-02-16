Воздух прогреется до 10 градусов тепла
В субботу, 16 февраля, погоду в республике будет формировать обширный теплый антициклон с центром над Балканами.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Местами сгустится слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем +1..+7°C, по юго-западу +8..+10°C.
В столице утром местами по городу слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит:
- утром +1..+2°C;
- днем +3..+5°C;
- вечером +1..+3°C.