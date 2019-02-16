Воздух прогреется до 10 градусов тепла

/ Общество
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В субботу, 16 февраля, погоду в республике будет формировать обширный теплый антициклон с центром над Балканами.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Местами сгустится слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем +1..+7°C, по юго-западу +8..+10°C.

В столице утром местами по городу слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит:

  • утром +1..+2°C;
  • днем +3..+5°C;
  • вечером +1..+3°C.

     
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Тэги: погода

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