Воздух прогреется до 10 градусов тепла

В субботу, 16 февраля, погоду в республике будет формировать обширный теплый антициклон с центром над Балканами.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Местами сгустится слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем +1..+7°C, по юго-западу +8..+10°C.

В столице утром местами по городу слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит: