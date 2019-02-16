В какой стране ЕАЭС легче всего вести бизнес

Всемирный банк опубликовал рейтинг «Doing Business» , определяющий, в каких странах созданы лучшие условия для ведения бизнеса.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Из государств-участников Евразийского экономического союза выше всех расположился Казахстан (28 место). Российская Федерация в этом списке – 31-я, Беларусь – 37-я, Армения – 41-я, Кыргызстан занимает 70-ю строчку, имеющая статус наблюдателя Молдова – на 47 месте.

Представители Всемирного банка объяснили, что Казахстан вошел в мировой топ-30, проведя реформы по трём направлениям: регистрация предприятий, международная торговля и обеспечение исполнения контрактов.

Создание благоприятного инвестиционного климата – это одна из стратегических задач официальной Астаны.

Страна обладает разнообразными полезными ископаемыми: запасами нефти, природного газа, урана, около 1 225 видов минерального сырья, богатыми месторождениями руд различных металлов, редкоземельных элементов и горючих и неметаллических полезных ископаемых. Казахстан занимает 1-е место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, 2-е – серебра, свинца, урана и хромитов, 3-е – меди и флюорита, 4-е – молибдена, 5-е – золота. На разработку всех этих богатств, а главное на их переработку требуется немало финансов, источником которых и является иностранный капитал.

Из 264 млрд. долларов прямых инвестиций, вложенных в экономику Казахстана за последнее десятилетие, основная масса приходится именно на сырьевую сферу (добычу полезных ископаемых). Однако в последнее время страна предлагает партнерам расширить инвестполе за счет индустриальных проектов и проектов в сфере обрабатывающей промышленности.

Так, большой акцент сделан на развитие агропромышленного комплекса. При этом Казахстан готов предоставить в обмен на инвестиции огромные преференции реализаторам проектов: от субсидирования (инвестиционного и тарифного) до преференций по налогам.

В случае, если инвестор готов не только заниматься выращиванием продукции, но и ее переработкой, государство готово предоставить ему режим максимального благоприятствования.

В последние годы наблюдается рост интереса инвесторов к несырьевым секторам. Так, только за одно полугодие 2018 года объем валового притока прямых иностранных инвестиций вырос на 15,4% и составил 12,3 млрд. долларов США, половина из которых вложено в перерабатывающую сферу.

В 2018 году в республике с участием «Kazakh Invest» были введены в эксплуатацию 27 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала на 3,1 млрд. долларов США. В январе 2019-го в системе мониторинга компании находятся 157 проектов на общую сумму 39,6 млрд. долларов США.