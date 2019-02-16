На дорогах появились новые ловушки на лихачей

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В субботу сотрудники Госавтоинспекции продолжат «держать руку на пульсе» по ситуации с нарушениями скоростных режимов.

Фото УГАИ Брестской области

Так, на дорогах Брестской и Могилевской областей появятся одиннадцать дополнительных радаров:

  • 08:00-19:00. Дорога Р-93, Кировский район (73+500);
  • 08:00-19:00. Трасса М-8, Быховский район, населенный пункт Следюки (273+400);
  • 08:00-19:00. Дорога Р-122, Могилевский район, в районе населенный пункт Подбелье (15+800);
  • 08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район, поворот на профилакторий «Сосны» (228+700);
  • 08:00-20:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);
  • 09:00-16:00. Брест, Варшавское шоссе (путепровод);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-94, Брестский район, населенный пункт Збунин;
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Ивановский район (442+900);
  • 16:00-21:00. Брест, улица Московская, 346.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Ранее Naviny.by писали, что на протяжении десяти дней (с 15 по 24 февраля) ГАИ будет проводить по всей стране республиканскую акцию «Сделаем дорогу безопасной!».

В то же время сотрудники Госавтоинспекции Минской области будут нести службу в усиленном режиме в пятницу-воскресенье на дороге Р-28. За три дня планируется усиленно отработать дорогу Минск – Молодечно – Нарочь.
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Тэги: ГАИ

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