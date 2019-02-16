На дорогах появились новые ловушки на лихачей

В субботу сотрудники Госавтоинспекции продолжат «держать руку на пульсе» по ситуации с нарушениями скоростных режимов.

Фото УГАИ Брестской области

Так, на дорогах Брестской и Могилевской областей появятся одиннадцать дополнительных радаров:

08:00-19:00. Дорога Р-93, Кировский район (73+500);

08:00-19:00. Трасса М-8, Быховский район, населенный пункт Следюки (273+400);

08:00-19:00. Дорога Р-122, Могилевский район, в районе населенный пункт Подбелье (15+800);

08:00-19:00. Трасса М-8, Могилевский район, поворот на профилакторий «Сосны» (228+700);

08:00-20:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);

09:00-16:00. Брест, Варшавское шоссе (путепровод);

09:00-21:00. Дорога Р-94, Брестский район, населенный пункт Збунин;

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);

09:00-21:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);

09:00-21:00. Трасса М-10, Ивановский район (442+900);

16:00-21:00. Брест, улица Московская, 346.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Ранее Naviny.by писали, что на протяжении десяти дней (с 15 по 24 февраля) ГАИ будет проводить по всей стране республиканскую акцию «Сделаем дорогу безопасной!».

В то же время сотрудники Госавтоинспекции Минской области будут нести службу в усиленном режиме в пятницу-воскресенье на дороге Р-28. За три дня планируется усиленно отработать дорогу Минск – Молодечно – Нарочь.