Юнас Энрот покинул минское «Динамо»
Один из лидеров минского «Динамо» в этом сезоне шведский голкипер Юнас Энрот покинул стан «зубров». По словам генерального директора ХК Дмитрия Баскова, клуб пошел на встречу вратарю, который продолжит карьеру в шведском «Эребру».
«Юнас мотивировал свое решение желанием продлить сезон и побороться за место в сборной Швеции на чемпионате мира, ведь «Динамо», к сожалению, осталось провести всего три матча», – рассказал руководитель.
Он отметил, что с точки зрения финансов, «бело-голубым» расторжение контракта выгодно, потому что «мы экономим зарплату вратаря за два с половиной месяца».
«Кроме того, дополнительное игровое время получит голкипер сборной Беларуси Михаил Карнаухов, являющийся одним из основных кандидатов на своей позиции в национальной команде на поездку на чемпионат мира в Астану», – добавил Басков.
Вместе с тем, подчеркнул гендиректор, «Динамо» и Энрот начали переговоры о сотрудничестве на следующий сезон.
Юнас провел в этом сезоне за «зубров» 52 матча. Его статистика:
- количество побед – 13;
- процент отбитых бросков – 91.4;
- коэффициент надежности – 2.60;
- игры на «0» – одна;
- время на площадке – 2905:13.