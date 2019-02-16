Юнас Энрот покинул минское «Динамо»

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Один из лидеров минского «Динамо» в этом сезоне шведский голкипер Юнас Энрот покинул стан «зубров». По словам генерального директора ХК Дмитрия Баскова, клуб пошел на встречу вратарю, который продолжит карьеру в шведском «Эребру».

Фото ХК «Динамо-Минск»

«Юнас мотивировал свое решение желанием продлить сезон и побороться за место в сборной Швеции на чемпионате мира, ведь «Динамо», к сожалению, осталось провести всего три матча», – рассказал руководитель.

Он отметил, что с точки зрения финансов, «бело-голубым» расторжение контракта выгодно, потому что «мы экономим зарплату вратаря за два с половиной месяца».

«Кроме того, дополнительное игровое время получит голкипер сборной Беларуси Михаил Карнаухов, являющийся одним из основных кандидатов на своей позиции в национальной команде на поездку на чемпионат мира в Астану», – добавил Басков.

Вместе с тем, подчеркнул гендиректор, «Динамо» и Энрот начали переговоры о сотрудничестве на следующий сезон.

Юнас провел в этом сезоне за «зубров» 52 матча. Его статистика:

  • количество побед – 13;
  • процент отбитых бросков – 91.4;
  • коэффициент надежности – 2.60;
  • игры на «0» – одна;
  • время на площадке – 2905:13.
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Тэги: ХК Динамо-Минск Персона: Юнас Энрот Дмитрий Басков

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