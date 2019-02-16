Противники строительства аккумуляторного завода в Бресте подали новые заявки на демонстрации и митинги

В Брестский горисполком поданы уведомления о проведении пяти митингов против строительства аккумуляторного завода.

Один — 1 марта, по два — 2 и 3 марта. Все на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, в Брестский райисполком также поданы заявки на проведение пяти демонстраций «Заводу тут не место» рядом со строящимся предприятием. Акции планируется проводить пять дней подряд со 2 по 6 марта.

Заявителем акций выступила группа брестчан.

«Жители региона хотят публично в рамках закона выразить протест против строительства завода, чтобы как можно больше людей узнали, какую опасность представляет это предприятие для их здоровья и окружающей среды, — подчеркнул Кисляк. — С марта мы начинаем подачу заявок на акции не только на выходные, но и на будние дни. Завод почти достроен, а власти до сих пор нас не слышат».