Пьяный пассажир заявил о бомбе на станции метро «Малиновка»

Саперно-пиротехническая группа работала поздно вечером 15 февраля на станции «Малиновка» минского метрополитена — проверялось сообщение о заложенной бомбе. Взрывных устройств обнаружено не было.

Фото из архива БелаПАН

На конечной станции «Малиновка» первой линии метро пьяный минчанин 1985 года рождения отказался покидать вагон и поругался из-за этого с дежурной по приему и отправлению поездов.

Мужчина заявил, что заложил бомбу в метро, а прибывшим сотрудникам службы безопасности сообщил о наличии взрывного устройства в своем рюкзаке.

Сообщение о данном инциденте поступило в милицию в 23:23. На станцию «Малиновка» были направлены сотрудники милиции и военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5448.

При осмотре территории метрополитена и личных вещей задержанного никаких запрещенных предметов, включая оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, обнаружено не было.

Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. В его крови обнаружено 1,72 промилле алкоголя.

По данным МВД, задержанный неоднократно судим за кражу, грабеж, уклонение от уплаты алиментов и отбывания наказания.