Пьяный пассажир заявил о бомбе на станции метро «Малиновка»

/ Происшествия
Просмотров: 1429

Саперно-пиротехническая группа работала поздно вечером 15 февраля на станции «Малиновка» минского метрополитена — проверялось сообщение о заложенной бомбе. Взрывных устройств обнаружено не было.

Фото из архива БелаПАН

На конечной станции «Малиновка» первой линии метро пьяный минчанин 1985 года рождения отказался покидать вагон и поругался из-за этого с дежурной по приему и отправлению поездов.

Мужчина заявил, что заложил бомбу в метро, а прибывшим сотрудникам службы безопасности сообщил о наличии взрывного устройства в своем рюкзаке.

Сообщение о данном инциденте поступило в милицию в 23:23. На станцию «Малиновка» были направлены сотрудники милиции и военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5448.

При осмотре территории метрополитена и личных вещей задержанного никаких запрещенных предметов, включая оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, обнаружено не было.

Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. В его крови обнаружено 1,72 промилле алкоголя.

По данным МВД, задержанный неоднократно судим за кражу, грабеж, уклонение от уплаты алиментов и отбывания наказания.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: угроза взрыва минское метро Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Как выглядят и чем оборудованы новые поезда для минского метро

Как выглядят и чем оборудованы новые поезда для минского метро

Под звездным «небом» «Петровщины». Ночь классики в минском метро

Под звездным «небом» «Петровщины». Ночь классики в минском метро

Какими будут новые вагоны Stadler для минского метро

Какими будут новые вагоны Stadler для минского метро

Три станции минского метро перешли на турникеты бесконтактной оплаты

Три станции минского метро перешли на турникеты бесконтактной оплаты