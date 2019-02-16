Правительство проведет финансовую диагностику крупнейших госпредприятий

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Правительство в 2019 году намерено провести диагностику финансового состояния крупнейших государственных предприятий, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин 15 февраля в Минске на расширенном заседании коллегии Министерства экономики.

Александр Турчин. Фото ctv.by

Диагностика госсектора позволит выявить предприятия, «которые, подставляй плечо или нет, — они работать не будут». «Самая сложная задача — что с ними делать?» — отметил первый вице-премьер.

Основную массу фискальных рисков формируют около 30 крупных госпредприятий.


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«Одна из угроз, которая, на наш взгляд, стоит перед страной — это экономическая активность в региональном разрезе, — добавил представитель правительства. — К сожалению, у нас есть дотационные районы, половина их доходов формируется подоходным налогом с бюджетных организаций, которые расположены в этом регионе. То есть говорить о какой-то экономической активности серьезно не приходится».

Турчин отметил, что в последнее время слышит от руководителей предприятий «некие заклинания».

«Сначала было: у нас высокие ставки по кредитам, если они снизятся, мы будем успешными. Ставки снизились, к сожалению, это не всем помогло. Следующее — равные условия с РФ: как только у нас будет цена на газ и на электроэнергию такая же, как в России, мы просто «рванем». Наши экспертные оценки говорят, что, если некоторые предприятия вообще освободить от оплаты энергоносителей, им это не поможет по причине невостребованности их продукции», — сказал первый вице-премьер.

По его мнению, «надо перестать искать оправдания во внешних причинах, а посмотреть на себя». «Очень много проблем в нас самих. Наши проваленные инвестпроекты никоим образом не зависели ни от России, ни от Евросоюза, причины именно в нас», — подчеркнул Турчин.

Он отметил, что правительством не рассматривается оказание новой государственной поддержки реальному сектору. «У нас на это просто нет средств и желания», — добавил первый вице-премьер.

Господдержка, сказал он, может рассматриваться только как определенная реструктуризация ранее выданных займов на срок не более трех лет, сообщает БелаПАН.
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Тэги: госсектор госпредприятия Персона: Александр Турчин

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