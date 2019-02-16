Милиция выяснила, кто в Гродно перевозил холодильник в машине скорой помощи

В факте перевозки в автомобиле скорой помощи холодильника нет состава какого-либо противоправного деяния. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома, комментируя получивший широки резонанс случай в областном центре.

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Проверку проводит Ленинский РОВД Гродно. Уже установлено, что автомобиль скорой помощи принадлежит Зельвенской районной больнице, откуда в областной центр привезли пациента.

У одного из сотрудников больницы в Гродно живет сын, который хотел отправить своему отцу холодильник. Так как назад скорая помощь ехала пустой, коллеги решили оказать помощь в его доставке.

По результатам проверки руководству Зельвенской районной больницы будет направлено письмо для реагирования.