Милиция выяснила, кто в Гродно перевозил холодильник в машине скорой помощи
В факте перевозки в автомобиле скорой помощи холодильника нет состава какого-либо противоправного деяния. Об этом
Проверку проводит Ленинский РОВД Гродно. Уже установлено, что автомобиль скорой помощи принадлежит Зельвенской районной больнице, откуда в областной центр привезли пациента.
У одного из сотрудников больницы в Гродно живет сын, который хотел отправить своему отцу холодильник. Так как назад скорая помощь ехала пустой, коллеги решили оказать помощь в его доставке.
По результатам проверки руководству Зельвенской районной больницы будет направлено письмо для реагирования.