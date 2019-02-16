Белстат: в 2018 году реальные денежные доходы белорусов выросли на 8%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в 2018 году к уровню 2017 года выросли на 8%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в общем объеме доходов оплата труда занимает 64,2%, доходы от предпринимательской деятельности — 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 23,4%, доходы от собственности и прочие — 4,5%.

Реальные денежные доходы населения растут второй год подряд. До этого падали более двух лет.