Еще одна известная британка разделась в прямом эфире, протестуя против Брекзита

В Великобритании набирает обороты акция Boobs to Brexit, когда известные британки оголяются в прямом эфире в знак протеста против выхода Великобритании из Евросоюза.

Первой так поступила преподавательница Кембриджского университета Виктория Бейтман, а следующей стала 53-летняя журналистка Рейчел Джонсон — сестра экс-главы МИД Великобритании и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона.

Рейчел Джонсон разделась в прямом эфире телеканала Sky News. Она заявила, что сегодня трудно добиться того, «чтобы твой голос по поводу Brexit услышали», и что Виктория Бейтман нашла «поразительный способ» выразить протест.