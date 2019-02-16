Беларусь надеется стать членом ВТО в июне 2020 года

/ Экономика
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Официальный Минск рассчитывает, что оформление членства Беларуси во Всемирной торговой организации состоится в июне 2020 года на 12-й министерской конференции ВТО.

С призывом поддержать усилия Беларуси по скорейшему оформлению членства в ВТО 15 февраля в Женеве на заседании рабочей группы по присоединению Беларуси выступил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Он проинформировал участников заседания о развитии белорусской экономики, продвижении по пути вступления в ВТО, результатах, которые были достигнуты с даты предыдущего заседания в мае 2018 года, а также о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки с четырьмя членами ВТО.

В заседании приняли участие представители около 70 стран-членов ВТО.

Беларусь ведет работу над вступлением в ВТО с 1993 года, напоминает БелаПАН.
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Тэги: Беларусь в ВТО Персона: Андрей Евдоченко

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