Беларусь надеется стать членом ВТО в июне 2020 года

Официальный Минск рассчитывает, что оформление членства Беларуси во Всемирной торговой организации состоится в июне 2020 года на 12-й министерской конференции ВТО.

С призывом поддержать усилия Беларуси по скорейшему оформлению членства в ВТО 15 февраля в Женеве на заседании рабочей группы по присоединению Беларуси выступил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Он проинформировал участников заседания о развитии белорусской экономики, продвижении по пути вступления в ВТО, результатах, которые были достигнуты с даты предыдущего заседания в мае 2018 года, а также о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки с четырьмя членами ВТО.

В заседании приняли участие представители около 70 стран-членов ВТО.

Беларусь ведет работу над вступлением в ВТО с 1993 года, напоминает БелаПАН.