В Минске на улице Горецкого в результате ДТП перевернулась «Хёндэ»

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Серьезное, но без пострадавших ДТП произошло около полудня 16 февраля в Минске на улице Горецкого на участке между улицами Мазурова и Чайлытко.

С придомовой территории выезжал автомобиль «Хонда». Водитель остановил машину на середине проезжей части, чтобы пропустить приближающиеся справа автомобили.

Увидевший этот маневр водитель «Вольво», начал перестраиваться и ударился ехавший в попутном направлении автомобиль «Хёндэ». В результате столкновения тот наехал на бордюрный камень, затем столкнулся со столбом, после чего перевернулся на крышу.

Водитель «Хёндэ» был пристегнут и не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает столичная Госавтоинспекция.

 

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Тэги: ДТП Город: Минск

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