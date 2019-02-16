В Минске на улице Горецкого в результате ДТП перевернулась «Хёндэ»

Серьезное, но без пострадавших ДТП произошло около полудня 16 февраля в Минске на улице Горецкого на участке между улицами Мазурова и Чайлытко.

С придомовой территории выезжал автомобиль «Хонда». Водитель остановил машину на середине проезжей части, чтобы пропустить приближающиеся справа автомобили.

Увидевший этот маневр водитель «Вольво», начал перестраиваться и ударился ехавший в попутном направлении автомобиль «Хёндэ». В результате столкновения тот наехал на бордюрный камень, затем столкнулся со столбом, после чего перевернулся на крышу.

Водитель «Хёндэ» был пристегнут и не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома