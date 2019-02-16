Три белоруски сыграют на крупном турнире в Дубае

Три белорусские теннисистки выступят на крупном турнире в Дубае, основная сета которого стартует 17 февраля. Призовой фонд этого турнира серии Premier 5 составляет 2 млн 828 тысяч долларов.

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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (9-й номер мирового рейтинга) имеет 8-й номер «посева» и стартовый круг пропускает. А ее соперницей по второму кругу станет победительница матча Ивана Йорович (116, Сербия) — Сара Эррани (123, Италия).

Отметим, что Йорович в основную сетку пробилась из квалификации, а Эррани выигрывала этот турнир в 2016 году.

Александра Саснович (33) в первом круге встретится с россиянкой Екатериной Макаровой (66). Этот матч в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5». Ориентировочное время начала игры — 11:00. Саснович и Макарова ранее между собой в WTA-туре не встречались.

Первой соперницей Веры Лапко (60) будет канадка Эжени Бушар (80), получившая от организаторов wild card. Лапко и Бушар впервые сыграют друг против друга.