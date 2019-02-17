При обрушении перекрытий в университете в Санкт-Петербурге никто не пострадал

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В результате обрушения деревянных перекрытий кровли в Исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Санкт-Петербурга пострадавших нет. Из здания были эвакуированы 86 человек.

Фото @PiterskayaBulka

В МЧС сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в 17:19. В это время в университете проходили занятия. Еще до приезда спасателей часть студентов и преподавателей самостоятельно покинули здание. С пятого этажа при помощи пожарных лестниц были выведены 26 человек.

Обрушение сквозное – с пятого по первый этаж – на площади порядка 150 квадратных метров, отмечает РБК.

Причины обрушения будут установлены в ходе расследования. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. В пятиэтажном здании вуза проводились ремонтные работы.
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Тэги: ИТМО обрушение Город: Санкт-Петербург

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