Белоруска Александра Романовская выиграла этап Кубка мира по фристайлу в Москве

Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла этап Кубка мира в Москве.

Для Романовской это уже второй за месяц триумф на элитных соревнованиях — 7 февраля она стала чемпионкой мира на соревнованияъ в американском Дир-Вэлли.

В квалификации Александра показала только 12-й результат, на следующем этапе отбора была уже второй, а в финале ей не было равных. Романовская прыгала самые сложные комбинации сред всех уастниц.

Второй стала Лора Пил из Австралии, третьей — именитая китаянка Сю Ментао.

В мужской части этапа из трех белорусов квалификацию прошел только Антон Кушнир, но в суперфинал не пробился, заняв восьмое место. Победил россиянин Станислав Никитин.

Следующий этап Кубка мира по фристайлу пройдет 23 февраля в Беларуси — в спорткомплексе «Раубичи» под Минском.