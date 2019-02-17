Белоруска Александра Романовская выиграла этап Кубка мира по фристайлу в Москве

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Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла этап Кубка мира в Москве.

Для Романовской это уже второй за месяц триумф на элитных соревнованиях — 7 февраля она стала чемпионкой мира на соревнованияъ в американском Дир-Вэлли.

В квалификации Александра показала только 12-й результат, на следующем этапе отбора была уже второй, а в финале ей не было равных. Романовская прыгала самые сложные комбинации сред всех уастниц.

Второй стала Лора Пил из Австралии, третьей — именитая китаянка Сю Ментао.

В мужской части этапа из трех белорусов квалификацию прошел только Антон Кушнир, но в суперфинал не пробился, заняв восьмое место. Победил россиянин Станислав Никитин.

Следующий этап Кубка мира по фристайлу пройдет 23 февраля в Беларуси — в спорткомплексе «Раубичи» под Минском.
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Тэги: фристайл Персона: Александра Романовская Лора Пил Сю Ментао Антон Кушнир Станислав Никитин Город: Москва

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