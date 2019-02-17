В Израиле погиб турист из Беларуси

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43-летний турист из Беларуси погиб на трассе №256 – его сбил грузовик.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщили в полиции, 28-летнего жителя бедуинского поселка (расположен севернее Беэр-Шевы) задержали за непреднамеренное убийство.

По предварительной информации, подозреваемый ехал на грузовике по трассе и случайно сбил велосипедиста, пишет nashe.orbita.co.il. Парень испугался последствий и сбежал с места дорожно-транспортного происшествия.

Прибывшие по вызову медики были вынуждены констатировать смерть белоруса.
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Тэги: Израиль туризм гибель туриста велосипедист ДТП Город: Беэр-Шева

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