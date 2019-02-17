Медколледжу в Молодечно присвоено имя известного онколога Иосифа Залуцкого
Молодечненскому медицинскому колледжу присвоено имя известного белорусского ученого, онколога Иосифа Залуцкого.
На здании учебного заведения уже обновлена вывеска. Скоро появится мемориальная доска, сообщает
Иосиф Залуцкий был выпускником колледжа (тогда это было училище). Именно отсюда в 1969 году молодой фельдшер начал свой большой путь в медицине.
Недавно в колледже прошел вечер памяти Залуцкого, в котором приняли участие его родственники, коллеги и друзья.
Иосиф Залуцкий ушел из жизни 13 июня 2018 года в возрасте 67 лет после тяжелой продолжительной болезни.