Медколледжу в Молодечно присвоено имя известного онколога Иосифа Залуцкого

Молодечненскому медицинскому колледжу присвоено имя известного белорусского ученого, онколога Иосифа Залуцкого.

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На здании учебного заведения уже обновлена вывеска. Скоро появится мемориальная доска, сообщает «Маладзечанская газета» .

Иосиф Залуцкий был выпускником колледжа (тогда это было училище). Именно отсюда в 1969 году молодой фельдшер начал свой большой путь в медицине.

Недавно в колледже прошел вечер памяти Залуцкого, в котором приняли участие его родственники, коллеги и друзья.

Иосиф Залуцкий ушел из жизни 13 июня 2018 года в возрасте 67 лет после тяжелой продолжительной болезни.