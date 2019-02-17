В Ружанах бревна из грузовика выпали на пешеходов — погибли шестимесячный ребенок и его бабушка

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Два человека — шестимесячный ребенок и его 44-летняя бабушка — погибли в городском поселке Ружаны Пружанского района.

Трагедия случилась сегодня примерно в 12:20. По улице Коссовской двигался грузовик МАЗ с прицепом. Навстречу ему по краю проезжей части шли две женщины с детской коляской.

По предварительной информации, при объезде пешеходов произошло опрокидывание прицепа, бревна из которого упали на женщин и коляску.

Ребенок и его бабушка погибли на месте, 25-летняя мать ребенка с тяжелыми травмами госпитализирована, она находится в реанимации.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает ГАИ Бреста.
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Тэги: погиб ребенок несчастный случай Город: Ружаны

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