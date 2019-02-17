Ольга Мазуренок выиграла марафон в Гонконге с рекордом трассы

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Белорусская спортсменка Ольга Мазуренок стала победительницей прошедшего 17 февраля в Гонконге марафона с новым рекордом этих соревнований — 42-километровую дистанцию спортсменка преодолела с результатом 2:26:13.

«Если кто-то не сталкивался с марафонами и не бегал их, то скажу, что в Гонконге одна из самых сложных трасс. На протяжении всех 42 километров приходилось бежать то вверх в гору, то вниз с нее. Также одно из тяжелых на этой трассе — постоянный ветер и борьба с ним», — рассказала Мазуренок пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Предыдущий рекорд трассы был установлен в минувшем году — 2:29:37.

До Ольги Мазуренок последний раз европейские бегуньи побеждали на марафоне в Гонконге в 2004 году.
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Тэги: марафон Персона: Ольга Мазуренок Город: Гонконг

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