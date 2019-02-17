Освящены колокола Красного костела в Минске

17 февраля митрополит Тадеуш Кондрусевич в присутствии сотен верующих освятил новые колокола Красного костела в Минске.







«Костел без колоколов еще не закончен. Именно тогда его можно считать законченным, когда на нем есть колокола. Колокола — это не только красивый музыкальный инструмент. Это также символ евангелизации. Это тот инструмент, который пробуждает наше сознание», — отметил митрополит, сообщает «Белсат» .

«Башни, которые молчали долгие десятилетия, долгие поколения, заговорят языком колоколов, а это значит языком Бога», — цитирует архиепископа Кондрусевича katolik.life .

Сбор средств на приобретение трех колоколов был открыт в феврале 2018 года. Их стоимость составила 70 тысяч евро. Отливала колокола и настраивала их польская фирма RDUCH.