Освящены колокола Красного костела в Минске

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17 февраля митрополит Тадеуш Кондрусевич в присутствии сотен верующих освятил новые колокола Красного костела в Минске.



«Костел без колоколов еще не закончен. Именно тогда его можно считать законченным, когда на нем есть колокола. Колокола — это не только красивый музыкальный инструмент. Это также символ евангелизации. Это тот инструмент, который пробуждает наше сознание», — отметил митрополит, сообщает «Белсат».

«Башни, которые молчали долгие десятилетия, долгие поколения, заговорят языком колоколов, а это значит языком Бога», — цитирует архиепископа Кондрусевича katolik.life.

Сбор средств на приобретение трех колоколов был открыт в феврале 2018 года. Их стоимость составила 70 тысяч евро. Отливала колокола и настраивала их польская фирма RDUCH.

 

Видео tvr.by
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Тэги: Красный костел колокола Персона: Тадеуш Кондрусевич Город: Минск

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